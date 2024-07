Il messaggio di saluto Luperto è ufficialmente un giocatore del Cagliari | Cari tifosi cara Empoli non vi dimenticherò mai

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Centoventinove presenze, 5 reti e 4 assist in sette anni. Questa l’esperienza con la maglia dell’di Sebastiano, che ha esordito il 26 agosto 2017 in Serie B a Terni disputando l’ultima partita in azzurro lo scorso 26 maggio quando al triplice fischio finale ha festeggiato da capitano sotto la Maratona la storica terza salvezza di fila. Una promozione in A, quella del 2018 con Andreazzoli in panchina e tre salvezze nella seconda esperienza azzurra dal 2021 a ieri quando è diventato undel. Il difensore salentino ha affidato al suo canale social un beldi saluti. "azzurri,, con emozione, scrivo questoper salutarvi in vista di nuove sfide. Insieme abbiamo vissuto esperienze indimenticabili.