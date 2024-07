Il Comune cerca alloggi per gli studenti in arrivo alla nuova sede del Copenaghen Institute of Interaction Design

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Bergamo. Ildi Bergamo si appella al mercato privato per trovarea favore degliche frequenteranno lacittadina delof(Ciid). La richiesta di disponibilità si riferisce al periodo settembre 2024-giugno 2025 e arriva dopo l’apertura dellanel capoluogo dove in autunno prenderà il via un corso annuale master level, un programma full-time della durata di un anno, in lingua inglese, aperto adi varia nazionalità e con differenti background (ingegneria, architettura,, arte, scienze umane, sociali ed informatiche). Il percorso non solo porterà in città innovazione educativa, ma si impegnerà anche con la comunità locale, intessendo proficue collaborazioni e scambi con l’Amministrazione, scuole, ospedali e altre istituzioni del territorio, promuovendo Bergamo come unacentralità nel campo della produzione e della innovazione e generando importanti ricadute per il tessuto sociale, produttivo ed economico locale.