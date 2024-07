Hockey pista | quando inizia la Serie A1 2024-2025? Date e big match in programma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Mancano quasi tre mesi all’inizio della 102esima edizione del Campionato diA1di. Nelle scorse ore l’Ufficio Gestione Campionati della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) ha diramato il calendario ufficiale della prossima stagione, al via il 12 ottobre. La squadra Campione d’Italia, il canonica Motor Club diForte, comincerà il proprio cammino a casa della compagine neopromossa Azzurra Novara. La diretta rivale Trissino invece farà capolino a casa dell’Ubroker Bassano, nel primo dei tanti derby vicentini previsti in questa annata sportiva. Il bigtra Trissino e Forte andrà invece in scena nel periodo natalizio, nello specifico il 15 dicembre. I derby a trazione toscana tra Follinica -Forte e Viareggio-Forte si svolgeranno invece il 9 e il 16 dicembre.