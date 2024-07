Giovanni Toti ai domiciliari? È incostituzionale | Sabino Cassese smonta i pm

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A questo punto, gli arrestiprolungati dipossono essere ritenuti incostituzionali. Parola di, una delle massime autorità viventi in Italia quanto a conoscenza e interpretazione della Suprema Carta. Il difensore del governatore ligure, Stefano Savi, ha calato l'asso, depositando al Tribunale del Riesame un parere dell'insigne giurista sull'odissea giudiziaria che ha travolto il presidente della Regione. Sei punti in cui l'eminenza giuridica spiega come, nel caso in fattispecie, la privazione della libertà dell'indagato «non risponde ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità» che la Corte Costituzionale pretende per arrestare un governatore. «Io non sono il difensore di» precisa, 89 anni a ottobre ma di una vitalità inarrivabile, prima di presiedere un convegno di diritto nel caldo luglio di Madrid, «però l'avvocato Stefano Savi, che io non conoscevo, mi ha fatto arrivare la richiesta di redarre un parere e io l'ho espresso, perché penso che il governatore abbia ragione».