Futuro incerto per i lilla Nessuna iscrizione al campionato di Serie D

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sono undici le richieste di ammissione al prossimodiD pervenute al Dipartimento Interregionale alla chiusura dei termini per i ripescaggi e fra queste non c’è mai stato il Legnano calcio. Una questione che di fatto smentisce quanto dichiarato finora dal presidente Enea Benedetto (nella foto) che aveva parlato di griglia di ripescaggi molto favorevole ai. La segreteria del Dipartimento invierà entro oggi la documentazione alla Covisod la quale si esprimerà in merito il 15 luglio. Di seguito le società che hanno presentato domanda: Barletta, Borgo San Donnino, Cjarlins Muzane, Crema, Gladiator, Tivoli, Bisceglie, Ciliverghe Mazzano, Giulianova, Zenith Prato e Biellese. Le società che otterranno un parere positivo saranno inserite nell’apposita graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico del2024-2025.