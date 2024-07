Formazione e la ricerca di giovani

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La filiera comasca del settore tessile rilancia lae ladiin vista della ripresa della ripresa economica Il 2024 sarà un anno a due velocità per l’economia mondiale nel suo complesso. Dopo un primo semestre di crescita fragile, condizionata dalle tensioni geopolitiche e da una lenta tendenza deflattiva, le attese sono per una seconda metà dell’anno di stabilizzazione, guidata dalla ripresa del commercio mondiale e dei consumi, grazie all’allentamento delle pressioni inflazionistiche. A ribadirlo è l’Osservatorio del distretto tessile di Como, l’iniziativa organizzata da Centro Tessile Serico Sostenibile, con la collaborazione del Research Department di Intesa Sanpaolo, che segue sistematicamente l’evoluzione dell’andamento dell’industria e che stima, dopo un rallentamento per tutto il 2024, una ripresa nel 2025.