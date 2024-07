Deadpool & Wolverine | svelata la durata finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ladelLadiè stata rivelata, e dopo tutto il trequel dei Marvel Studios non sarà ilpiù lungo della serie. Mentre il debutto nel MCU di Mercenario Chiacchierone durerà 2 ore, 7 minuti e 45 secondi con i titoli di coda (probabilmente inclusa la presunta scena post-crediti), durerà solo 1 ora e 59 minuti senza, e questo lo rende appena più breve di2. La quantità di cameo che ci aspettiamo di vedere (alcuni confermati, altri vociferati) insieme ai report secondo cui questogetterà le basi per il debutto degli X-Men e Avengers 5 e 6 hanno portato ad alcune speculazioni secondo cui D;W sarebbe potuto essere lungo anche 2 ore e mezzo – come capita sempre più spesso, oggi – ma sembra che il regista Shawn Levy dovrà stipare un bel po’ di materiale in poco meno di 120 minuti.