Davvero abbiamo più paura di un Biden rimbambito che di un Trump criminale?

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Da quando il rimbambimento è peggio del nazismo? Me lo chiedo nel vedere con quanta veemenza i giornali liberal, dal New York Times in giù, fanno campagna contro Joe, chiedendone a gran voce il ritiro dalla competizione elettorale statunitense per sopraggiunti limiti d’età – e suoi innegabili effetti di deterioramento psicofisico; trascurando così l’elefante nella stanza, cioè l’avversario di: Donald. Non dico certo che vada negata l’evidenza: per usare un eufemismo, Joenon è nelle migliori condizioni per fare campagna elettorale; e pensare di poter sostenere una corsa alla Casa Bianca a 81 anni, per giunta contemporaneamente con il peso di una presidenza degli Stati Uniti sulle spalle, è quantomeno ingenuo o, peggio, un grave peccato di hybris.