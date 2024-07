Chiara Nasti sparita improvvisamente dai social | ecco qual è il motivo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 10 luglio 2024)daie in molti si stanno domandando che fine abbia fatto. L’influencer, che suiconta numerosissimi follower, è sempre molto attiva e su Instagram condivide momenti di vita quotidiana alternati a vacanze e viaggi di piacere. E proprio in questi giorni infatti laaveva condiviso alcuni scatti che la ritraevano in compagnia del marito, Mattia Zaccagni e del figlio Thiago, durante le loro vacanze estive in spiaggia e al mare. Ma poi è successocosa el’account Instagram diè sparito daie sembra essere del tutto disattivato. Cercando infatti il suo nome non risulta esserci alcun profilo. Pronta allora la preoccupazione dei numerosi fan affezionati che si sono subito chiesti: Cosa è successo a? Perché il suo account è stato disattivato? Le hanno hackerato il profilo Instagram? La preoccupazione sarebbe anche riconducibile al fatto che l’influencer è in attesa del suo secondo figlio: una bimba che si chiamerà Dea Zaccagni.