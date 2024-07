Cellulare in classe stop da settembre Valditara firma la circolare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato un nuovo divieto sull’uso degli smartphone in, incluso per scopi didattici, a partire dal prossimo anno scolastico. Il ministro Giuseppeha spiegato che hato unache proibisce l’uso dei cellulari nelle scuole fino al livello delle medie. Questa decisione non riguarda però i tablet o i computer, che potranno essere utilizzati sotto la guida degli insegnanti. Intervenendo al convegno “La scuola artificiale – Età evolutiva ed evoluzione tecnologica” a Roma, il ministro ha sottolineato che “La scuola come comunità educante non può prescindere dal ruolo del docente che deve guidare questi strumenti. Deve valorizzare, motivare e dare entusiasmo ai giovani”. “Bisogna evitare che i nostri ragazzi stiano più dentro alla community dei social che dentro alla comunità delle relazioni“.