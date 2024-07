Autonomia l’Emilia-Romagna approva il referendum abrogativo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’assemblea legislativa delha votato la prima delibera sulla richiesta didell’differenziata. La delibera riguarda l’abrogazione totale. A favore si sono espressi la maggioranza (Pd, Europa verde, Avs e Iv) e il M5s, mentre il centrodestra ha votato contro. L’assemblea legislativa delha votato la prima delibera sulla richiesta didell’differenziata I voti a favore sono stati 28, i contrari 13. Il via libera è arrivato poco dopo le 8, al culmine di una maratona durata tutta la notte. Ora è in corso l’iter per la seconda delibera, quella sulla richiesta diper l’abrogazione parziale. Bonaccini: “Norma divisiva che rischia di spaccare il Paese” “Con una maratona di 24 ore d’Aula consecutive – è quanto ha scritto su Facebook l presidente del, Stefano Bonaccini -, per superare l’ostruzionismo della destra, l’Assemblea legislativa della nostra Regione, dopo quella della Campania di lunedì, ha appena votato due quesiti referendari per cancellare la proposta sbagliata e divisiva del Governo e, in subordine, per stabilire che prima di devolvere qualsiasi funzione, il Parlamento e il Governo debbano definire e finanziare i Livelli essenziali delle prestazioni per tutto il Paese”.