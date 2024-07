6 giocattoli galleggianti e divertenti per l’estate del tuo bambino

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Estate significa, per molte famiglie, anche vacanze al mare o pomeriggi da passare in piscina, e non c’è cosa migliore, per i bambini, di attrezzarsi con iper divertirsi in queste occasioni.per bambini: quali sono i più amati? Per quanto riguarda ic’è davvero l’imbarazzo della scelta; oltre ai classicida spiaggia come secchiello, paletta e formine, questi sono fra gli accessori più amati per rendere le giornate al mare, al fiume, al lago o in piscina, e in particolar modo il tempo che si passa nell’acqua, divertente e sicuro. Non possiamo non menzionare gli animali gonfiabili, da anatre ad animali marini come delfini balene, squali e tartarughe; ci sono poi le palline, colorate o luminescenti, che possono essere usate, ad esempio, per un bagno notturno.