Un lampo Beatrice trascinatrice agli Europei

(Di martedì 9 luglio 2024) L’annus horribilis del volley femminile ravennate, quello per intenderci contraddistinto dalle due retrocessioni di Mosaico e Olimpia Teodora dai rispettivi campionatidi B1 e B2, ha trovato un, capace di illuminare la notte e far dimenticare per un attimo le troppe delusioni. Merito diGardini, in grado, con la ma della nazionale U22, di conquistare la meda d’oro di campionessa d’Europa. Anzi, la ventunenne schiacciatrice di Madonna dell’Albero, si è rivelata una autenticadelle azzurrine nella rassegna continentale tenutasi a Lecce, portando a casa, oltre alla meda d’oro di squadra, anche i riconoscimenti individuali di miglior schiacciatrice, miglior realizzatrice e, quello più ambito, di mvp. Nelle 5 gare che si sono rese necessarie per salire sul gradino più alto del podio,Gardini ha complessivamente messo a terra 63 palloni, con una media di media 12,6 punti a partita, risultato il terminale offensivo più redditizio del sestetto allenato dal ct Mencarelli.