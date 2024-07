Turista spagnolo muore attaccato da un elefante in Sudafrica | difendeva i suoi cuccioli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Undi 43 anni è deceduto indopo essere stato travolto da un. L’incidente è avvenuto nel parco nazionale di Pilanesberg, dove l’uomo, accompagnato dalla moglie, si trovava in auto. Avendo avvistato tre elefanti adulti e alcunimolto vicini al veicolo, ha deciso di scendere per scattare delle foto. Questa azione ha probabilmente allarmato la matriarca del gruppo, che per proteggere i piccoli, si è avvicinata all’uomo e lo ha. L’ssaPieter Nel, responsabile dell’ente per i parchi e il turismo della provincia di Nord Ovest, ha spiegato che la reazione dell’era naturale, in quanto gli elefanti tendono a difendere i loro. Nel ha inoltre sottolineato che molti turisti non comprendono la pericolosità di questi animali.