Troye Sivan sarà il nuovo global ambassador per beauty Rabanne

(Di martedì 9 luglio 2024) La lineadiè stata lanciata poco più di un anno fa e ha ottenuto immediatamente rapidi consensi, anche da parte delleexperts più affermate; la linea ha avuto uno straordinario successo sia tra addetti ai lavori che tra appassionati di make-up, e la scelta dicometestimonial non farà che accrescere sicuramente l’appeal verso il brand. Questa collaborazione nasce dopo l’iconico video Rush della star, in cui indossava una creazione, e la sua apparizione alla sfilata SS24 del brand con look e make up della nuova stagione della Maison. Chi è? Classe 1995, dopo aver trascorso l’infanzia a Perth, in Australia, l’ascesa dicome superstar e? iniziata con un paio di EP, TRXYE del 2014 e Wild un anno dopo.