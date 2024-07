Tenzone bronzea Faenza vince tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Gli sbandieratori e i musici del Palio del Niballo si impongono nella TenzonaA/3 di Sulmona e salgono in A/2 nel 2025. Il singolista Rampino e la coppia Emiliani/Santandrea ottengono la wild card per laArgentea.e Lugo salgono in A/2. Nel 2022 gli sbandieratori del Palio del Niballo ai campionato nazionali di A/1 (laaurea, la gara più importante) a Querceta, in Toscana, conquistarono la combinata e i titoli di singolo, coppia e piccola squadra, diventando il gruppo più forte della penisola. Ma nel 2023 non hanno potuto partecipare ai campionati tricolori assoluti, esclusi dalla Fisb. Finalmente in questo 2024 sono rientrati nella federazione. E così hanno iniziato una nuova avventura per tornare il prima possibile a gareggiare nellaaurea.