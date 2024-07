Tentato furto all’Esquilino | arrestati due peruviani

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024) CRONACA DI ROMA Nel cuore del quartiere Esquilino, a Roma, due cittadini, rispettivamente di 31 e 54 anni, sono stati fermati mentre cercavano di lasciare un negozio di via Gioberti con merce rubata. Gli uomini erano in possesso di capi d’abbigliamento e prodotti cosmetici del valore complessivo di 280 euro, dai quali erano stati rimossi i dispositivi antitaccheggio. L’intervento tempestivo del personale di vigilanza ha permesso di fermare i due sospetti e di allertare immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante che, dopo aver identificato i due uomini, hanno restituito la merce al negozio e li hanno condotti in caserma. Entrambi gli individui sono staticon l’accusa diaggravato in concorso.