Tennis quando torna in campo Jannik Sinner? Previsto a Bastad condizione da valutare

(Di martedì 9 luglio 2024)ha chiuso anzitempo la sua avventura a Wimbledon. Dopo una buona prima settimana, il numero 1 al mondo si è arreso a Daniil Medvedev al termine di una partita durissima, in cui ha anche accusato un malessere tra secondo e terzo set che ha condizionato un po’ l’andamento della partita. Bisogna però mettere da parte la delusione e concentrarsi sul prossimo grande appuntamento del 2024, le Olimpiadi di Parigi. Ma l’allievo di Simone Vagnozzi, nonostante le condizioni fisiche quest’oggi non siano state troppo rassicuranti, è iscritto al torneo di, in Svezia, che inizierà lunedì 15 luglio.si ritroverebbe avversari di tutto rispetto nel torneo di preparazione ai Giochi sulla terra svedese. Difatti ci sono due top 10, Andrey Rublev e Casper Ruud, numero 6 e numero 8 delle classifiche mondiali.