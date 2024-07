Temptation Island l’ex di Raul Dumitras è famosa | ecco con chi stava prima di Martina

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 9 luglio 2024) In queste ore sono trapelate svariate segnalazioni che riguardano, attuale concorrente di. A generare particolare sgomento è un’indiscrezione che riguarda la vita privata del ragazzo. A quanto pare,di iniziare una relazione conDe Ioannon,era fidanzato con una ragazza, almeno sui social.di chi si tratta.con chi era fidanzatodistanno insieme da poco tempo, circa 10 mesi, anche se ci sono stati dei contatti anche in passato. Ad ogni modo,di vincolarsi in questa relazione,era fidanzato con un’altra ragazza che, a quanto pare, è piuttostosui social. La persona in questione è una nota tiktoker che vanta oltre 340 mila follower su tale social.