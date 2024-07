Tamberi infortunio a meno di un mese dai Giochi | Spero di farcela per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Una notizia che tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri adi undaiolimpici di Parigi. Gianmarconel pomeriggio di martedì 9 luglio ha annunciato il forfait al Continental Tour in Ungheria a causa di un problema al bicipite femorale. In forse anche la partecipazione al meeting di Monte-Carlo il prossimo 12 luglio. Ma come sta il campione e quali sono le possibilità concrete di vederlo alle prossime? Ecco cosa sappiamo.Leggi anche: Sinner si arrende a Medvedev: il russo vince al quinto set, tanti problemi fisici per l’italiano Al momento l’non sembra essere particolarmente grave e il campione olimpico di salto in alto in carica dovrebbe gareggiare ad Ancona prima di Parigi 2024. Proprio il re del salto in alto in carica ha spiegato le sue sensazioni: “A malincuore devo comunicare che ho dovuto rinunciare alla gara di oggi per un dolore sentito nel bicipite femorale durante il riscaldamento.