Strade intelligenti Italia in prima linea

(Di martedì 9 luglio 2024) Lefatte di asfalto che restano ferme mentre auto, moto e tir ci corrono sopra. Forse una volta, ora non più. La buona notizia è che inil programma Smart Road per lo sviluppo delle’ viene concepito in anticipo rispetto al resto d’Europa. L’obiettivo è dotare il Paese di una rete stradale efficiente, in continuo sviluppo e al passo con le nuove sfide: alimentazione elettrica, guida assistita, fino ai veicoli a guida autonoma. Assorbire l’innovazione tecnologica e le sue applicazioni in ambito mobilità, per Anas significa dare vita al progetto Anas Smart Road, tecnologia per lo sviluppo della Smart Mobility, propedeutica ai futuri scenari di guida autonoma dei veicoli. Il progetto, orientato al miglioramento della sicurezza stradale e a rendere più efficienti i flussi di traffico, è basato su una piattaforma digitale strutturata che si articola sulla rete come una sorta di ‘sistema nervoso’, che funziona grazie a una serie di tecnologie avanzate, come IoT (Internet of Things), intelligenza artificiale e big data.