Spaghetti aglio olio e peperoncino il trucco del soffritto per ottenere il piatto perfetto

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 9 luglio 2024) Glisono ungustoso e semplice da preparare tanto che è uno dei più gettonati anche da chi non si intende di cucina. Vi sono molte varianti di ricette da preparare ma ciò che fa davvero la differenza è il. Ecco qual è ilper renderlo impeccabile.: la ricetta Gliè unalla portata di tutti, facile da preparare. La ricetta prevede l’uso abbondante diin una padella di alluminio come quelle utilizzate nei ristoranti. A seguire, accendete il fuoco con una fiamma molto bassa così da scaldare piano piano l’. A queto punto pelate in modo accurato e tritate uno spicchio d’fino, aggiungendo il tutto nella padella con l’senza mai farlo soffriggere.