Salto con l’asta Federico porta Monza agli Europei

(Di martedì 9 luglio 2024) Peccato. Perché la soddisfazione sarebbe stata d’oro se la stessa asta, abbattendo l’asticella sistemata a 4.50, non avesse beffatoSironi, proiettatosi ben oltre quell’altezza. Con quella misura, infatti, l’esponente dell’Atleticaavrebbe vinto il titolo italiano diconnella categoria allievi. Si è invece dovuto accontentare della meda di bronzo, preceduto da Elia Dell’Antonia e Giovanni Carnelos. Un piazzamento comunque niente male per il 17enne monzese, già meda d’argento ai campionati nazionali indoor allievi, recente vincitore del titolo regionale di categoria. Proprio in questa gara lo studente del liceo scientifico Frisi aveva ottenuto il primato personale con la misura di 4.60, il minimo per andare ai campionatiallievi, in calendario a Banska Bystrica in Slovacchia dal 18 al 21 luglio.