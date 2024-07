Road to… SLAMMIVERSARY | Le migliori edizioni di sempre

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 luglio 2024) La strada versocontinua, ci avviciniamopiù al 20 luglio giorno in cui la TNA sarà in scena a Montreal, Quebec, Canada per il suo evento più importante dell’estate, nonché lo show che celebrerà i 20 anni di PLE e 22 anni di attività totale della compagnia. Due settimane fa ho scritto nuovamente di Jeff Hardy, figura tanto importante per la TNA e profilo storico data la presenza prevista percosì come quella vissuta nel primissimo PPV della compagnia, Victory2004. La settimana seguente ho scelto di virare su un altro nome attualmente tanto importante per la federazione canadese e cioè Joe Hendry, il suo momentum e il suo amore da parte dei fan, per molti noto e a lui legato sin dai tempi della ICW, per altri scoperto di recente e pubblicizzato dagli stessi come dei sostenitori dell’atleta “Since Day One”.