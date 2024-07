Radio Bruno Estate 2024 a Piacenza con Mango Lauro The Kolors

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) Fa tappa ail Yogacon una ricca line up, da Angelinaad AchilleUna vera hall of fame della musica italiana, e non solo. Conto alla rovescia per Yoga, martedì 9 luglio in Piazza Cavalli, insieme ad Angelica, Achille, Noemi, Mr. Rain, Bigmama, Alessandra Amoroso, The, Piero Pelù, Francesco Gabbani, Rose Villain, Michele Bravi, Berna, Mida, Holden e, special guest dal Regno Unito, Sophie And The Giants. Cast stellare per una serata rigorosamente a ingresso libero. A presentare la serata ci pensano Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli. Il grande spettacolo di Yogapuò essere seguito in diretta sulle frequenze di, suTv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite l’app