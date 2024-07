Poggio | A Fregene valorizziamo la vocazione artistica e culturale del territorio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024) Fiumicino, 9 luglio 2024 – “Abbiamo lavoro molto e siamo quindi molto orgogliosi di poter ospitare un parterre di così alto livello in un luogo straordinario come la Pineta disfruttando lacinematografica,e letteraria di questa bellissima località” – così in una nota stampa Federica, assessore Cultura Comune di Fiumicino. “I nomi in cartellone sono di primissimo piano, capaci di valorizzare unche da sempre è casa di grandissimi e illustri personaggi che hanno scritto la storia della cultura del nostro paese. Con ‘Notti d’Estate’ abbiamo voluto proporre un programma ricco ed eterogeneo, capace di regalare momenti di gioia, divertimento e condivisione. Un percorso di qualità, che si snoderà lungo le nostre località e che, siamo sicuri, saprà coinvolgere e appassionare offrendo importanti spunti di riflessione e di felicità per chi deciderà di trascorrere nella propria città questo periodo”.