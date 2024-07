Mara Venier | Incinta a 17 anni sono stata mollata la sera del matrimonio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Rivedremoancora una volta alla guida di Domenica In il prossimo settembre, nello storico programma di Raiuno. La signora della domenica che attualmente è impegnata nelle riprese del nuovo film di Ferzan Ozpetek, Diamanti con il quale ritornerà sul grande schermo il prossimo dicembre, si è raccontata al Corriere Della. Sulla collaborazione con l’amico e regista turco ha dichiarato: “Con Ferzan ci lega una profonda amicizia, è entrato meravigliosamente nella mia vita, da tempo mi diceva che voleva entrassi, anche solo con una partecipazione, in un suo film. Io ho resistito moltissimo, miinventata qualsiasi cosa per fuggire”. Riguardo al ruolo che il cineasta ha scelto per lei ha aggiunto: “Vedrete unamolto diversa da quella signora della domenica che siete abituati a vedere”.