LIVE Italia-Serbia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | si comincia!

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Sette vincente di Kurtagic. 2-0 Pallonetto a due mani di Egonu. 1-0 MURONEEE DI FAHR SU BOSKOVIC! Il match inizia con uno scambio lungo. 19:00 E’ il momento degli inni nazionali. 18:58 L’risponde con: Orro, Egonu, Bosetti, Sylla, Danesi, Fahr e De Gennaro. 18:57 Lascende in campo con: Busa, Ognjenovic, Boskovic, Uzelac, Aleksic, Kurtagic. 18:56 La fase di riscaldamento ufficiale si è appena conclusa, è tutto pronto per l’inizio del match! 18:53 C’è curiosità su quelle che saranno le scelte dei CT per i sestetti, l’augurio è quello di vedere in campo le formazioni tipo. 18:50 Il match odierno ci aiuterà a capire a che punto della preparazione si trovino le due squadre, in questo momento storico l’non può non essere considerata favorita, ma gli ultimi scontri diretti importanti hanno sempre sorriso alle serbe, esclusion fatta per l’Europeo 2021.