L’ambulanza ‘vittima’ di guerra | Mitragliata dai soldati russi mentre soccorreva i feriti

(Di martedì 9 luglio 2024) E’ stata trasformata in un drammatico testimoneucraina, crivellata dalle schegge di una granata dell’esercito russo, posizionata da ieri mattina davanti alla chiesa di Sant’Anna in piazza del Popolo. Ci resterà fino a giovedì, tragico simulacro di ciò che sta avvenendo nellascatenata dall’esercito di Putin. E’ stata portata fino qui, dopo aver girato varie città romagnole e in procinto di continuare il suo viaggio di testimonianza in Europa, dall’Associazione "San Giuda Taddeo Odv", della Chiesa Cristiana Ucraina di Forlì. A dare voce al dramma che si è consumato intorno al mezzo, è don Vasyl Romanyuk, cappellano per gli ucraini a Forlì, Faenza, Cesena, Imola che con le vibrazioni di una grande forza nella voce dice che "il popolo ucraino continuerà a lottare per la propria sopravvivenza e per la pace".