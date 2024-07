Ippica e calcio come eccellenze | Cesena protagonista nazionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Meravigliosa la location, il prato a bordo piscina all’interno del Club Ippodromo per una serata d’autore. Il tema della serata organizzata dal Panathlon clubverte suprotagonisti senza rivali in città. Claudio Icardi è il collegamento perfetto del connubio, già volto noto della Rai perché ha seguito per anni l’e anche ilnegli anni ruggenti della serie A. La serata è condotta da Paolo Morelli, sono presenti assieme al presidente del Panathlon Dionigio Dionigi Massimo Antoniacci, presidente di Hippogroup e quindi padrone di casa in una serata in cui sono stati presentati altri 4 soci del club, il più numeroso e attivo al mondo. Sono Rocco Fina, Paolo Ionetti, Daniel Saliaj e Giulia Zuccheri.