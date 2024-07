Il dibattito sui possibili rischi associati all’utilizzo dei filtri solari nei bambini solleva dubbi e preoccupazioni nei genitori Quali sono le regole da seguire per proteggere i più piccoli dal sole nella massima sicurezza? Lo abbiamo chiesto a Elena Bozzola Consigliere Nazionale della Società Italiana di Pediatria

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) L’utilizzo dipuò essere nocivo per la salute dei? È questa la domanda che posfarsi oggi molti. A scatenare ilun documento pubblicato dall’Associazione culturale pediatri – ACP, cheappunto deisuidisoprattutto sui più. “Esporci alfa bene, ma le scottature vanno assolutamente evitate, specialmente in giovane età – si legge sul sito ACP. – Per evitare le scottature però, l’unica strada non può e non deve essere il filtro solare, che può presentaresottovalutati per la salute. Questo il senso del Position Paper firmato da un team di pediatri e dermatologi, e pubblicato sull’European Journal of Pediatric Dermatology”.