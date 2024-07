Fiorentina giovedì via alla campagna abbonamenti Ecco quello che c' è da sapere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 9 luglio 2024 - Nella giornata di oggi laha comunicato anche il via, nella giornata diper la stagione 2024-2025. Unanon priva di difficoltà e non senza ritardo per via delle incertezze sul numero dei posti (destinati ai tifosi viola e anche agli ospiti) a causa del restyling dello stadio Franchi. Il viastagione però si avvicina e con essa l'emozione di tifare ancora una volta insieme.11 luglio dalle ore 10:00 si aprirà ufficialmente la24/25, inaugurando una settimana di prelazione esclusiva dedicata agli abbonati PRO della stagione 23/24. Laricorda che, a causa delle misure straordinarie per i lavori di ristrutturazione imposte dal Comune di Firenze, non sarà possibile garantire la prelazione per tutti gli abbonati della scorsa stagione e che i posti disponibili per glisaranno limitati.