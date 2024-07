Ddl Sicurezza la destra senza Fi vota lo stop all’obbligo di rinvio della pena per le donne in gravidanza e le madri con figli neonati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Bocciati tutti gli emendamenti. Via libera dalle commissioni congiunte Affari Costituzionali e GiustiziaCamera all’articolo 12 del ddlche rende, tra le altre cose, facoltativo l’attuale obbligo diper leine leconsotto l’anno. Come già anticipato negli scorsi giorni, Forza Italia non ha partecipato al voto sugli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di modificarlo: gli azzurri hanno però hanno annunciato che in Aula presenteranno un emendamento per mantenere l’obbligo. “Chiederemo all’Aula di mantenere l’obbligo di differimentoo l’obbligo di scontarla in un istituto protetto per lacontra 0 e 12 mesi per scongiurare che anche solo un bambino sia costretto a crescere dietro le sbarre per colpemadre“, aveva dichiarato nelle precedenti sedute Paolo Emilio Russo di Forza Italia.