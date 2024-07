Dal colpo di fulmine per la musica country al primo contratto passando per i 14 Grammy e i fidanzati 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) È l’artista più ascoltata in un solo giorno nella storia di Spotify e tra le più premiate nella storia della discografia. Capace di generare introiti economici nelle città in cui si esibisce, al punto da influenzare il PIL, così come le elezioni politiche. Un vero e proprio fenomeno che risponde al nome di Taylor Swift. Adesso la cantante americana fa tappa in Italia per due concerti, il 13 e il 14 luglio allo stadio San Siro di Milano. Taylor Swift, iniziato il conto alla rovescia per Milano.