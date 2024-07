Cesena si parte | trenta i convocati Mangraviti arriva oggi e firma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)da Michele Mignani per l’inizio degli allenamenti, questa mattina, alle 9, a Villa Silvia. I nomi nuovi, rispetto alla rosa dello scorso anno, sono quelli dei sei classe 2005 della Primavera Manetti, Mattioli, Valentini, Campedelli, Castorri e Coveri. Ma già nel pomeriggio si aggregherà al gruppo Massimiliano, primo acquisto di questa sessione di mercato bianconero, poi, a ruota, nelle prossime ore, arriveranno anche Giacomo Calò e Mirko Antonucci. Il difensore classe 98a titolo definitivo dal Brescia, in mattinata sosterrà le visite mediche, quindi il passaggio in sede per lasul contratto che sarà di tre anni, alle 17,30 appuntamento al campo per la prima seduta con i nuovi compagni. Per Giacomo Calò e Mirko Antonucci accordi già raggiunti con le società: il primoa titolo definitivo dal Cosenza per una cifra di poco inferiore ai 300mila euro, anche per lui contratto triennale, per il secondo pattuito con lo Spezia il prestito oneroso con diritto di riscatto.