Ce l' ho ragazzi ce l' ho lo giuro | Annalisa nel panico che gaffe sul palco

(Di martedì 9 luglio 2024) Unaclamorosa quella fatta dasuldi Battiti Live, il concerto evento organizzato da Radio Norba. Con lei Tananai, col quale ha cantato l'ultima hit estiva, "Storie brevi". Dopo essersi esibita sulle note del già popolarissimo brano, l'artista ha detto un "Radio Norba - Cornetti Battiti Live". A quel punto si è resa conto dell'errore: ha sbagliato il nome dello sponsor declinandolo al plurale. E per questo è scoppiata a ridere, non riuscendo più a smettere. E il pubblico insieme a lei. Il momento dello scivolone, intanto, è già diventato virale sui social. Subito dopo la, Tananai ha approfittato della situazione per prendere in giro la collega. In particolare, ha sbagliato a sua volta il nome dell'evento e ha detto "Cornettiti Battiti Live".