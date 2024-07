Atalanta il dg Marino | Scudetto? L’obiettivo sono i 40 punti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) “da? Rimaniamo con i piedi per terra. Mai smentire il nostro presidente, per cuisempre i 40“: così il direttore generale della Dea, Umberto, a margine di una premiazione al Consiglio regionale della Lombardia. Sulla premiazioneha aggiunto: “Non ci si stanca mai a essere celebrati e premiati, però questo deve essere un punto di partenza. La città che è stata premiata con la splendida vittoria in Europa League ha bisogno di avere un ritorno in campo da parte della squadra. Non dimentichiamo mai le nostre origini chequelle del vivaio“. Infine ha concluso: “amo su giocatori giovani e forti come Nicolò Zaniolo e Charles De Ketelaere, ma non dimentichiamo la nostra storia: siamo una provinciale e ne siamo orgogliosi.