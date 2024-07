Astori | confermata la condanna di un anno al medico sportivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Per la morte del capitano viola Davidela corte d’appello di Firenze ha confermato laa undi reclusione, inflitta in primo grado il 2 aprile 2021, per il professore Giorgio Galanti, ex direttore di Medicina sportiva di Careggi e un passato da consulentedella Fiorentina, accusato di omicidio colposo.fu trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine, dove si trovava con la squadra prima di affrontare la compagine friulana. Secondo l’accusa il decesso fu provocato da cardiomiopatia aritmogena ventricolare, patologia che non fu diagnosticata. Galanti rilasciò due certificati di idoneità agonistica al giocatore.ladi unalSportFace.