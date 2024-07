Anker SOLIX | introdotti nuovi sconti sui suoi prodotti di punta

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 9 luglio 2024)ha appena introdotto una nuova serie disu alcuni deidi, disponibili in offerta fino al 21 luglio. Inoltre, fino al 17 luglio, è attiva la promozione “Buy 1, Get 1 Free Gift” Di seguito riportate tutti i dettagli riguardanti le offerte targate: I clienti che acquistano Solarbank 2 E1600 Pro o Solarbank 2 E1600 Plus sul sito diriceveranno in omaggio unSmart Meter (valore €129). Per i clienti che acquistanoRS40P Rigid Solar Panel (445W IBC-Tech) sul sito diin omaggio unGround Mounting Brackets (2 paia). Infine, iacquistati su.com durante il periodo promozionale avranno il prezzo garantito più basso per un mese dalla data di acquisto.