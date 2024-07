A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari martedì 9 luglio programma streaming guida RAI ed Eurosport

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024), si corre la decima tappa delde. Dopo il primo giorno di riposo rientro soft per la carovana, con una frazione quasi completamente pianeggiante che dovrebbe vedere un’altra volata di gruppo. Attenzione allo strappo all’interno degli ultimi dieci chilometri, che potrebbe creare scompiglio in gruppo. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DIDELDEDALLE 13.25 Non ci sono GPM e solo qualche leggerissimo saliscendi. Le squadre dei velocisti proveranno a controllare la corsa per poi scatenarsi negli ultimi trenta chilometri con la consueta lotta per le posizioni. Per la carovana saranno 187.3 i chilometri da percorrere da Orléans a Saint-Amand-Montrond, con l’unica grandissima incognita del vento laterale.