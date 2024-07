Vi suoniamo la poesia di Faber

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Per ‘Ferrara sotto le stelle’, una due giorni di big alla delizia estense di Benvignante (Argenta). Si parte stasera alle 21.30 con il grande blues di Fantastic Negrito, cantautore e chitarrista vincitore di tre Grammy Awards. Domani (stesso orario) va in scena la storia della musica italiana con la Pfm in ‘Pfm canta De André Anniversary’, un live che celebra i quarantacinque anni del tour ‘Fabrizio De André e Pfm in concerto’. Ne abbiamo parlato con il bassista Patrick Djivas e il batterista Franz Di Cioccio. Cosa ci potete dire del concerto? Djivas: "È un tour di grande successo, sempre sold out. Un tour importante perché porta ai ragazzi De Andrè. Testi,e tutta la profondità che si trova nei suoi brani e che aiutano a capire come stanno le cose.