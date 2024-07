Varese sott’acqua Allagamenti disagi con cento Sos in tutta la provincia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il forte temporale cominciato dopo la mezzanotte tra sabato e domenica ha causatoe pesantinelladi. Oltrele richieste di soccorso ai vigili del fuoco del Comandole pere alberi pericolanti, rinforzi sono arrivati da Milano e Monza. Tante le strade finite, come la Sp1 chiusa tra Buguggiate e, la Sp36 ad Azzate e la Gallaratese tra Albizzate e Gazzada Schianno. Il sindaco diDavide Galimberti ha effettuato un sopralluogo con Polizia locale e Protezione civile nelle zone maggiormente colpite sconsigliando ai varesini gli spostamenti, da evitare in particolare sulla Sp1. Situazione critica alla Folla, frazione di Malnate: una ventina le famiglie in difficoltà per l’esondazione del torrente Lanza, un’anziana portata fuori a braccia dalla sua abitazione, allagata come le altre case e cantine.