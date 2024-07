Terza chance per Gargiulo e Guiebre A Fanano per conquistare mister Bisoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Terzo tentativo. Non stiamo parlando di salto in alto, dove hai appunto tre prove per saltare l’asticella, ma di due calciatori del Modena che, con vicende in qualche modo simili, saliranno in ritiro con i gialli acon lo scopo di sfruttare, finalmente, la lorochanche in canarino. Iniziamo con Mario, che come tutti ricordano arrivò a Modena nell’estate 2022, quella del primo campionato in B dopo la promozione, in una operazione piuttosto onerosa. Purtroppo, una fastidiosa micro frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro ne condizionò non poco il rendimento, e in gennaio entrò in uno scambio di prestiti con il Pisa, con Ionita che prese la strada opposta. Rientrato a Modena nell’estate successiva per essere un punto cardine del centrocampo di Paolo Bianco, con tanto di esordio stagionale con gol nella gara di Coppa Italia con il Genoa, ci si è messa di nuovo la malasorte: dopo soltanto tre presenze in campionato si rese necessario un intervento al solito piede.