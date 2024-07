Sos incidenti mortali in montagna | il video da brividi della famiglia con la bimba piccola senza protezioni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Le immagini fanno venire i. Si vede unache affronta un tratto dipericolosoequipaggiamento e. Con mamma e papà c’è anche la figlia di pochi mesi Ildiffuso sui social e anche dall’Ansa ha stimolato l’intervento del presidenteSocietà degli alpinisti tridentini (Sat), Cristian Ferrari, che chiede maggiore attenzione a chi frequenta la. La bambina, così come si vede, è in braccio al padre e “C’è sempre di più, purtroppo, un atteggiamento a sottovalutare il rischio”, sottolinea il presidente del Soccorso alpino del Trentino, Walter Cainelli. Perché, purtroppo, è tragico il bollettino del primo fine settimana di luglio sulle montagne italiane. In quattro giorni, tra il 4 e l’7 luglio, sono morte sei persone per cause differenti, tra infortunie malori improvvisi.