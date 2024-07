Soleterre | grave attacco a ospedale pediatrico di Kiev

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (askanews) – Il personale umanitario di Fondazionea Kyiv, in Ucraina, racconta di un grosso– più di 40 missili – sulle città nelle ultime ore. È stato colpito con un missile di grossa portata esplosiva l’Okhmatdyt, dovesi sta occupando da mesi dei bambini malati di cancro e feriti e amputati dalla guerra e della loro riabilitazione fisica e psicologica. In particolare, lo staff diracconta di crolli nei reparti di oncologia pediatrica e riabilitazione. Ci sono numerosi pazienti feriti sotto le macerie, ma ancora non si riesce a quantificare il numero di feriti e vittime. “Inaccettabile colpire un: lo spazio umanitario va protetto a ogni costo. Con Zaporuka stiamo trasferendo i nostri pazienti in altre strutture più sicure, in questo momento la priorità è curare i feriti e non interrompere le cure in corso.