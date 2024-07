Sandro Pertini il discorso ai giovani è emozionante ancora oggi VIDEO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 8 luglio 2024) Quando l’8 luglio 1978diventa Presidente della Repubblica, per gli italiani si accende una luce di speranza, destinata a portarli fuori dagli anni del terrorismo e della recessione economica. Avere un “partigiano come presidente”, in quel preciso momento rimanda un’idea di resistenza, un concetto che smette di diventare astratto e diventa realtà tangibile nella figura solida e nella voce mai venata d’incertezza di un uomo che ha incarnato la lotta per la libertà con le sue azioni., Presidente della repubblica dal 1978 al 1985 – Fonte: Arezzo NotiziePer queste stesse motivazioninon ha mai riservato sermoni, consigli gratuiti o ideologie astratte. Con il suo fare sottilmente brusco, privo di sottigliezze , tipico di una personalità abituata al “fare” più che al “dire”, è riuscito a veicolare realtà spiacevoli ma anche la necessità e la possibilità di affrontarle per andare oltre.