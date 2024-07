Ritiro saltato l’Atalanta lascia Clusone a bocca asciutta il sindaco Morstabilini | Doccia fredda enorme danno d’immagine

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024). Un fulmine a ciel sereno, una decisione sì motivata ma che ha scosso e cambiato radicalmente le carte in tavola per l’estate sull’Altopiano di. Nella cittadina baradella era praticamente tutto pronto per accogliere, che avrebbe dovuto svolgere il tradizionaleestivo al Centro sportivo del luogo natio del patron Antonio Percassi. “La conferma ufficiale che ilsi sarebbe svolto come di consuetudine è arrivata lo scorso 23 aprile – confessa ildiMassimo-. Come Amministrazione ci siamo mossi fin da subito per completare gli interventi di nostra competenza: i trattamenti al manto erboso del campo sono già stati ultimati, è stato organizzato il sistema di trasporto con i pulmini e sono terminati alcuni lavori alle strutture del Centro sportivo”.