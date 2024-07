Prima Categoria L’Olimpia Marzocca riparte da Sartini in panchina e da D’Urzo e Capecci in attacco

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il nuovo ds Spadini mette a segno due colpi di assoluto valore per il nuovo mister, autori di 20 gol in due nella passata stagione 2023-2024 in. Arrivano anche Ferri, Brugiatelli, Reginelli, Esposito, Roberto, Gatti e Boddli. Tra i confermati i senatori Asoli e Montanari, i titolatissimi Tomba, Abbruciati, Santi Amantini, Felicissimo e Sabikdi SENIGALLIA, 8 luglio 2024 – Anchepresenta la sua squadra 2024-2025 e i colpi messi a segno dal nuovo ds Spadini sono di assoluto valore, per centrare l’obiettivo Promozione. Oltre al nuovo allenatore Filippo, infatti, per l’la società senigalliese ha deciso di andare sul sicuro, tesserando l’ex Chiaravalle Alessandroe l’ex Borghetto Andrea, due giocatori che hanno dominato le ultime stagioni ine Secondacon i loro gol.