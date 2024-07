Milan Fonseca si presenta | Qui per vincere ho ambizione di fare parte di questa storia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Ringrazio la società per la fiducia. Sono fiducioso diun buon lavoro. So di essere arrivato in un club che vuole, hodidi. Sono pronto, non vedo l’ora di cominciare a lavorare. Ho la consapevolezza di avere una grande responsabilità, ma ho grande fiducia di poter faril. Credo molto nei giocatori che abbiamo. Non è una novità che abbiamo bisogno di altri giocatori per migliorare la squadra”. Lo ha detto il tecnico delPaulo, nel corso della conferenza stampa dizione. “Ilha ladi avere un calcio offensivo, voglio una squadra dominante, reattiva, che non lascia giocare gli altri. Voglio costruire una squadra che renda orgogliosi i tifosi, per me è importante costruire una squadra con una mentalità forte”, ha aggiunto.