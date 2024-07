LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Magalhaes al comando a 30 km dal traguardo il gruppo sta rimontando

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) 13.44 Quattro minuti di ritardo deldalla brasiliana al. 13.42 Riprese Rossato e Curnis dal plotone maglia rosa, 30 km al. 13.41 Caduta per Cristina Tonetti nel. 13.40salta via Missiaggia e va a prendersi i tre punti messi in palio dal GPM di Cavriana. 13.38 Scende sotto i 5? il vantaggio delle due fuggitive sulmaglia rosa. 13.36e Missiaggia imboccano la salita del GPM di quarta categoria di Cavriana (1.2 km à 4.9%). 13.34 Un chilometro all'inizio del GPM di Cavriana. 13.32 Sta crollando ora il vantaggio di Missiaggia e. Ilmangia oltre 40? in questa fase di corsa e si porta a 5'20" dal duo di testa. 13.29 5 km all'imbocco del GPM di Cavriana, il quale verrà affrontato per due volte.